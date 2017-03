Porto Seco é interditado momentos antes do Carnaval

Falta de alvará

O Complexo Cultural do Porto Seco segue fechado. O acesso está proibido, gerando acúmulo de pessoas do lado de fora. Não há previsão de liberação por parte do Corpo de Bombeiros. As informações são do blog Gaúcha no Carnaval.

De acordo com o Tenente Coronel Pithan, comandante do 20º batalhão da Brigada Militar, a interdição do local se deu por conta de alguns itens do PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) que não foram atendidos.



Se todos os itens não forem cumpridos, o alvará não será emitido e os desfiles não vão acontecer.

A Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre entrou com ação na Justiça para a desinterditação. Uma audiência preliminar entre o juiz Roberto Carvalho Fraga, o presidente da LIESPA, Juarez Gutierres e bombeiros ocorre neste momento.

Caso a decisão seja pela manutenção da interdição, os desfiles da série Prata devem ser transferidos para domingo.