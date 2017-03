Professores protestam em frente ao condomínio onde mora o governador do RS

Manifestação

Cerca de cem professores ligados ao Cpers/Sindicato fazem um protesto na manhã desta sexta-feira em frente ao condomínio onde mora o governador do Estado, José Ivo Sartori, na Avenida Diário de notícias, zona sul de Porto Alegre.

Eles informaram que o motivo da manifestação é o parcelamento do salário dos servidores, a retomada do pacote de cortes do governo por parte da Assembleia e a falta de investimentos em educação, entre outros. A maior parte dos manifestantes veio do interior do estado.

Leia mais

Polícia investiga morte de jovem sequestrado em Novo Hamburgo

Temer anula nomeação de ex-dirigentes partidários na Itaipu Binacional

Odebrecht diz que "inventou" campanha de Dilma em 2014



Não há bloqueios no trânsito.O governador Sartori não está em casa. Ele participa no começo da tarde da abertura oficial da colheita da soja, em Tupanciretã, na região noroeste do Rio Grande do Sul.