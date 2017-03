Polícia investiga morte de jovem sequestrado em Novo Hamburgo

Vale do Sinos

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 19 anos sequestrado em Novo Hamburgo e encontrado, na quinta-feira, em Dois Irmãos, também no Vale do Sinos. Rônisson André Menchaid foi levado de casa por três homens armados e encapuzados no último domingo. O corpo foi encontrado por familiares em um matagal localizado às margens de uma estrada no limite com o município de Campo Bom. As informações são do blog Caso de Polícia.

Conforme a polícia, os criminosos ligaram para os familiares na segunda-feira e avisaram que Menchaid havia sido executado. Eles também informaram uma localização aproximada do local onde o corpo teria sido desovado.

As buscas ocorreram até a manhã de quinta-feira, quando o corpo do jovem foi achado em meio às matas na Estrada Dois Irmãos. A perícia inicial identificou que ele foi morto com ao menos seis tiros.

A linha inicial de investigação da polícia é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. De acordo com a delegada Ariadne Moraes, responsável pelas diligências, a vítima possui antecedentes criminais por envolvimento com a venda de entorpecentes.

Até o momento, duas testemunhas foram ouvidas. Elas relataram que os criminosos invadiram a casa dizendo que o assunto "era com ele (Menchaid)". Eles não teriam pedido resgate, e levaram o rapaz sem agredir ou ameaçar os demais familiares.

