Polícia combate maus tratos em rinhas de galo no Vale do Sinos 

Operação Fim de Rinha

Agentes da Delegacia do Meio Ambiente, vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagraram, na manhã desta sexta-feira, uma operação policial para combater maus tratos a animais em rinhas de galo no Vale do Sinos.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

São cumpridos 14 mandados judiciais de busca e apreensão — um para cada local mapeado como ponto de rinhas e galinheiros, distribuídos em Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Portão.

Além da apreensão de instrumentos utilizados nas lutas e na criação das aves, como anabolizantes, a chama Operação Fim de Rinha levou algumas pessoas suspeitas de envolvimento na prática criminosa para prestar depoimento. Todos assinarão termo circunstanciado pelo crime de maus tratos contra animais, com multa e pena de detenção de três meses a um ano.

A delegada Marina Goltz diz que a investigação começou, há oito meses, quando ela apurava furto de aves do zoológico de Sapucaia do Sul. Em algumas buscas feitas, foram localizadas rinhas de galo. A partir disso, 14 pontos de lutas e de criação foram mapeados.

Em novembro, um homem de Gravataí, responsável por vender animais para a prática criminosa e por tratar animais feridos, foi autuado pela Delegacia do Meio Ambiente. Depois disso, foi apurado que um traficante de Sapucaia do Sul também estava financiando as lutas entre as aves.

— Estas pessoas submetem os animais a uma grande crueldade, tanto na briga de galo em si, como também na sua criação, pois a ave passa por enorme estresse em seu treinamento e recebe grande carga de anabolizantes. Sem contar o local onde fica, que são pequenas gaiolas, onde mal podem se mexer — afirma a delegada Marina.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Os alvos da operação são criadores e os chamados "rinhadores". Um dos criadores, por exemplo, chegou a ter em novembro cerca de 150 galos. No entanto, a polícia identificou que em uma rinha, dependendo do anúncio do evento e do tamanho do local, chegam a se reunir cerca de 50 apostadores.

A delegada Marina Goltz diz que, ao contrário de antigamente, o objetivo não é a morte dos animais nas lutas devido ao valor deles no mercado informal — a polícia comprovou que alguns galos são vendidos pelos criadores para os rinhadores por até R$ 3 mil. No entanto, as aves ficam muito feridas nos combates, sendo que algumas acabam morrendo dependendo dos ferimentos.

Em média, também dependendo do evento e do local das rinhas, as apostas custam entre R$ 200 e R$ 300.