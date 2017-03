Programação da Virada Sustentável 2017 é apresentada em Porto Alegre

Sustentabilidade

Foi dada a largada para a segunda edição da Virada Sustentável de Porto Alegre. Neste ano, o evento vai abordar formatos sustentáveis em empreendedorismo, inovação, educação e ecogastronomia, em seminários, oficinas, eventos culturais e esportivos, de 30 de março a 2 de abril. Quatro pontos da Capital vão concentrar as iniciativas: Redenção, Casa de Cultura Mario Quintana, Vila Flores e Sesc Campestre. Esses locais, apelidados de Ecopontos, também servirão como pontos de coleta de resíduos eletrônicos, lâmpadas e óleo de cozinha.



A expectativa da organização do evento é superar o público da edição passada, que foi de 50 mil pessoas ao longo de quatro dias. Para isso, serão mais de 200 atividades que vão promover debates sobre qualidade de vida, biodiversidade, mudanças climáticas, resíduos e mobilidade urbana.



— A primeira edição da Virada Sustentável foi bem recebida pelo público portoalegrense, e acabamos também por conhecer novas ações de sustentabilidade. Esperamos que essa nova edição também possa servir como vitrine para essas iniciativas — contou Vitor Ortiz, um dos organizadores do evento.



Para Amanda Latosinski e Julia Froeder, do conselho criativo da Virada Sustentável, o resultado mais visível da primeira edição do evento foi a aproximação entre as ações sustentáveis que já existiam na cidade.



— Queremos fortalecer essa rede de iniciativas, e a virada dá visibilidade grande para as pequenas e médias ações que fazem a diferença. Ela une tanto quem já está no círculo e possibilita o conhecimento para os leigos em ações de sustentabilidade.



Além dos eixos centrais de discussão, a Virada deste ano também adaptou à realidade dos debates sobre sustentabilidade gaúchos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tematizando três dos objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU): fome zero e agricultura sustentável, trabalho descente e crescimento econômico e educação de qualidade. Esses objetivos serão abordados através das atividades da Virada.



Nos seminários, serão debatidos temas como novas bases para a educação através de conceitos de sustentabilidade, marcas sustentáveis, que conseguem gerar impacto positivo na sociedade, equilibrando geração de lucro e preocupação ambiental. Um dos destaques da programação deste ano é o Seminário Virada Sustentável na Educação, que vai contar com a participação do navegador Amyr Klink e da fotógrafa ambiental Marina Klink.

Além disso um seminário também vai apresentar a evolução de projetos e iniciativas vencedores do Prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade, concedido na primeira edição do evento. A agenda cultural da Virada ainda recebe atrações culturais ficarão como a Orquestra da Ulbra, que fará a abertura do evento com o concerto "As Grandes Canções dos Festivais Nativistas". Três mostras de cinema, com filmes sobre sustentabilidade

Segundo Lara Lutzemberger, da Fundação Gaia, um dos maiores valores da Virada Sustentável é mostrar um caminho alternativo aos problemas atuais da sociedade.

— A Virada mostra isso, que apesar de tudo de ruim que vem acontecendo, há pessoas e ações que buscam mudanças, que propõe atacar o problema por outros ângulos — avalia.





Serviço

Quando: de 30 de março a 2 de abril

Para mais informações, acesse: http://www.viradasustentavel.org.br/conteudos/porto-alegre.html