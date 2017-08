Porto Alegre tem 11 emergências adultas superlotadas ou com atendimento restrito

Saúde

As emergências de 11 hospitais e Unidades de Pronto Atendimento adultas estão superlotadas na Capital nesta terça-feira (8). De acordo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pacientes com casos sem gravidade devem procurar as Unidades Básicas de Saúde.



Os principais problemas ocorrem nas emergências do Hospital de Clínicas e São Lucas, que atendem mais que o dobro da capacidade. O atendimento é restrito apenas a casos graves.



Leia mais

Três emergências SUS estão com atendimento restrito na Capital

Hospital de Porto Alegre amplia leitos de emergência e internação pediátricas



Também há superlotação nas emergências dos hospitais Santa Clara e Dom Vicente Scherer, da Santa Casa, Conceição, Restinga e Extremo Sul, além do Instituto de Cardiologia e do Moinhos de Vento. As emergências das Unidades de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, Bom Jesus e Cruzeiro do Sul também atendem com restrições.



Nas emergências pediátricas de Porto Alegre, há leitos disponíveis em várias unidades, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Leia as últimas notícias do dia