Superlotado, Conceição pede que grávidas procurem outros hospitais 

Saúde

A direção do Hospital Conceição comunicou, por meio de sua assessoria de imprensa, que as unidades neonatais dos hospitais Conceição e da Criança Conceição estão restritas para o recebimento de novas pacientes. A instituição orienta que as gestantes procurem outras maternidades para a realização de partos.

De acordo com a direção do hospital, a unidade neonatal do Hospital Conceição tem capacidade para oito pacientes e atendia 14 na noite de terça-feira. Já a UTI Neonatal do Hospital Criança Conceição está com os 30 leitos ocupados.

Segundo o comunicado, a medida "é necessária para garantir a qualidade e a segurança da assistência", e "é temporária até o restabelecimento da normalidade no atendimento".

*Zero Hora