Moradores fazem mutirão para limpar praça do bairro Jardim Ypu, em Porto Alegre

Trabalho em equipe

Cansados de esperar pelo serviço de capina, moradores do bairro Jardim Ypu, na zona leste de Porto Alegre, resolveram colocar a mão na massa. Há duas semanas, um grupo realiza um mutirão para limpar a praça, onde o mato já ultrapassa um metro de altura.



O professor aposentado José Luiz Mattos, 60 anos, ficou impressionado com a situação de abandono em que encontrou a praça quando voltou de férias, no mês passado. Ao entrar em contato com a prefeitura, foi informado que o serviço de capina – paralisado desde o início do ano por falta de pagamento e retomado agora, por meio de contratação emergencial – só iria ocorrer na região lá pelo mês de abril.

Foi então que Mattos e alguns vizinhos, como Clézio dos Santos, 58 anos, que está desempregado, decidiram agir. Nos primeiros dias do mutirão, arrancavam o mato com a mão mesmo. Um casal de amigos teve a ideia de comprar uma máquina de cortar grama e fazer uma rifa para cobrir os custos - os números estão sendo vendidos em mercados e padarias do bairro.



A ação, que começou com o apoio de meia dúzia de vizinhos, aos poucos vai ganhando mais adesões. No último sábado, 12 pessoas estiveram envolvidas com o mutirão de limpeza. O trabalho só é interrompido quando chove, mas, devido à altura do matagal, ainda não terminou. O professor aposentado prevê mais alguns dias de mutirão pela frente. Ele espera que que a ação inspire principalmente as crianças a cuidarem do espaço público.



– Sempre digo para o pessoal que a praça é do povo como o céu é do avião. Todos têm direito a frequentar, vir passear ou tomar um chimarrão.