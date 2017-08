Cratera bloqueia parcialmente rua usada para desvio das obras da Ceará, em Porto Alegre

Transtornos

Os motoristas que costumam utilizar os desvios das obras da Avenida Ceará, na chegada a Porto Alegre pela região do aeroporto Salgado Filho, devem ficar atentos para um buraco que se abriu na Rua 18 de Novembro.

O problema está entre a Rua Professor Sarmento Barata e a Avenida Sertório. A cratera está bloqueando a faixa central da via, atrapalhando o trânsito. O buraco, que está cheio d'água, está sinalizado com um cone, mas os veículos precisam reduzir a velocidade no local para fazer o desvio.

O trecho com o buraco na Rua 18 de Novembro possui um histórico de problemas no asfalto e de alagamentos. O local registra grande movimento ao longo de todo o dia pelos veículos que utilizam a rua para fazer o desvio das obras na Avenida Ceará, na chegada a Capital pela BR-116, e acessar a Terceira Perimetral ou a Avenida Sertório.

Nos horários de maior trânsito, como no começo da manhã e também no final da tarde, há registros de congestionamentos na região, agora agravados pelo bloqueio parcial causado pelo buraco na Rua 18 de Novembro.

A reportagem irá entrar em contato com a prefeitura da Capital ao longo da manhã.