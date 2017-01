Chuva causa transtornos no trânsito em Porto Alegre

Mau tempo

Depois de uma madrugada chuvosa, Porto Alegre amanheceu com problemas no trânsito, causando congestionamentos em diversas regiões, principalmente na entrada da cidade, tanto pelo aeroporto quanto pela Avenida Legalidade, e nos bairros Petrópolis e Bela Vista. Segundo a EPTC, há diversos semáforos desligados, o que colabora para os transtornos.

Várias ruas que cruzam a avenida Sertório também estão alagadas. Há problemas em trechos da Onze de agosto, Dona Sebastiana, 25 de Julho, São Salvador e Emílio Esteves. Pontos da Rua Edu Chaves também apresentam acúmulo de água na saída da Capital pela Terceira Perimetral.

Alagamentos ocorrem na rua 18 de novembro, que é utilizada como desvio para as obras da avenida Ceará. Com isso, há congestionamento na chegada para Porto Alegre pela região do aeroporto Salgado Filho, desde a BR-116 até a avenida Farrapos.

