Secretário da Educação estima fechamento de 600 turmas em escolas estaduais do RS

O secretário estadual da Educação, Luís Antônio Alcoba de Freitas, afirmou nesta quarta-feira que o ano letivo vai começar no fim de fevereiro com uma redução de cerca de 600 turmas nas escolas da rede estadual. Segundo ele, a medida é necessária tendo em vista a média de 6 mil desligamentos de professores anualmente da rede, entre aposentadorias e pedidos de demissão.

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

— Tivemos que racionalizar as turmas em função do número muito grande de afastamento de professores. (...)O Estado, pela situação que passa, não tem condições de repor todos esses professores, o que nos obriga a fazer esse trabalho para aproveitar melhor os recursos humanos — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade.



Segundo ele, essa é uma estimativa, já que os dados consolidados só serão fechados no começo do ano letivo. Alcoba afirmou que, além do fechamento de turmas, muitas instituições de ensino tiveram as atividades reduzidas em apenas um turno, conforme a Rádio Gaúcha antecipou em reportagem no fim do ano passado.





Durante a entrevista, o secretário comentou o desempenho das escolas gaúchas no levantamento sobre aprendizado adequado divulgado hoje pelo Movimento Todos pela Educação. Alcoba criticou a implantação do ensino médio politécnico no governo anterior e afirmou que a mudança curricular não veio acompanhada de formação pedagógica aos professores.

Ele também anunciou a criação de metas para todas as escolas estaduais com objetivo de garantir avanços no aprendizado dos alunos. Em fevereiro o governo vai divulgar os resultados das provas do Sistema Estadual de Avaliação da Educação (Saers), aplicadas em dezembro, e a partir daí será feito o mapeamento da situação de cada instituição e a definição das metas.

— Vamos trabalhar indicadores, metas para que as escolas possam melhorar em relação a elas mesmas.

Segundo Alcoba, a avaliação do governo federal - que embasa os dados do Todos pela Educação — é feita de forma amostral no ensino médio:

— Com o Saers conseguimos mapear a situação de todas as escolas — justificou.



