Notas de participantes do Enem 2016 devem ser divulgadas nesta quarta-feira

Educação

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 terão acesso ao resultado final das provas nesta quarta-feira. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu antecipar a divulgação, que estava prevista para quinta-feira.



No resultado, os candidatos poderão saber quanto tiraram em cada uma das quatro provas do exame: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. Também terão acesso à nota da redação, cujo tema foi a intolerância religiosa no Brasil.

Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Mendonça Filho, confirmou que o exame não servirá mais como meio para se obter uma certificação de conclusão do ensino médio.

— A notícia deve ser oficializada nesta quarta-feira, a separação do Enem em relação ao Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) —, disse Mendonça Filho após sair de uma reunião com a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o ministro, o Encceja, que já é aplicado pelo Inep todos os anos como meio de certificação de conclusão do Ensino Fundamental, será ampliado para servir também como certificação do Ensino Médio já a partir do segundo semestre deste ano.

— O Enem não servirá como instrumento de certificação e conclusão de Ensino Médio e sim como instrumento de acesso ao Ensino Superior, pois termina exigindo de um jovem ou de adulto que queira a certificação no Ensino Médio mais do que seria necessário, é uma imposição de um ônus, de ter que ter um conhecimento a mais — afirmou Mendonça Filho.

Calendário do Sisu pode ser anunciado

A provável mudança havia sido antecipada pela presidente do Inep, Maria Inês Fini, em novembro. Outra possível alteração seria a exclusão de treineiros, aqueles que fazem a prova só para testar conhecimentos.

Agendada para esta quarta-feira, às 11h, uma coletiva de imprensa, na qual o Ministério da Educação deverá divulgar o calendário e regras do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas com base na nota no Enem, também deve anunciar uma consulta pública a respeito de outras alterações no Enem, com o objetivo de adequar o exame à reforma no Ensino Médio, ainda em discussão no Congresso Nacional.