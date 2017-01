Vestibular da UFRGS 2017 começa no domingo 

Maratona de provas

A partir do fim de semana, milhares de jovens vão encarar o desafio para o qual se prepararam durante boa parte do ano que passou. O vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) começa no domingo (8) e vai até quarta-feira (11). As provas serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí.

Nesta edição, são 33.459 candidatos inscritos disputando 4.017 vagas distribuídas em 91 cursos de graduação. O número de vagas corresponde a 70% do total oferecido pela universidade — o restante é destinado ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No domingo, primeiro dia de provas, os candidatos responderão a questões de Física, Literatura e Língua Estrangeira. Na segunda-feira, será a vez das provas de Língua Portuguesa e Redação e, na terça, de Biologia, Química e Geografia. O vestibular se encerra na quarta-feira, com os testes de História e Matemática. São 25 questões objetivas de cada disciplina e um texto dissertativo na Redação.

As provas terão início às 8h30min e duração máxima de 4 horas e 30 minutos. Recomenda-se chegar ao local da prova às 8h. Os candidatos devem apresentar documento de identidade e levar caneta esferográfica azul ou preta.

Durante as provas, não será permitido consultar materiais, comunicar-se com outros candidatos nem usar equipamentos eletrônicos. O uso de lápis e borracha é liberado. Os candidatos não podem consumir alimentos sólidos durante as provas, mas é permitido levar garrafas de água ou de refrigerante transparentes e sem rótulo.

A UFRGS deve disponibilizar diariamente no site ufrgs.br o gabarito preliminar de cada prova a partir das 17h. Os candidatos poderão acessar sua folha de respostas no link "consulta dados" no dia seguinte ao da aplicação da prova.

Ainda não há data definida para a divulgação da lista de classificados. Normalmente, o resultado é liberado cerca de 10 dias após o fim do concurso.

Dados de inscrição, locais de prova e demais informações sobre o vestibular 2017 podem ser conferidos em ufrgs.br/coperse/concurso-vestibular.



SERVIÇO

Vestibular da UFRGS 2017

Quando: de 8 a 11 de janeiro

Onde: as provas serão realizadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé. Os candidatos podem conferir seus locais de prova por meio do site portaldocandidato.ufrgs.br.

Horário: das 8h30min às 13h.

PROVAS

8/1 (domingo)

Física, Literatura e Língua Estrangeira

9/1 (segunda-feira)

Língua Portuguesa e Redação

10/1 (terça-feira)

Biologia, Química e Geografia

11/1 (quarta-feira)

História e Matemática

FIQUE ATENTO

- Chegue ao seu local de prova às 8h munido de documento de identidade e caneta esferográfica azul ou preta.

- Apesar de ser permitido levar lápis, a folha ótica deve ser preenchida à caneta.

- É proibido o uso de telefone celular, pagers, fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares.

- Confira o endereço com antecedência no site do vestibular da UFRGS e programe seu trajeto para não se atrasar.

- As provas terão início às 8h30min, e a organização do vestibular alerta que não serão admitidos retardatários.

- Os candidatos somente poderão sair das salas após decorridas duas horas do início da prova, ou seja, às 10h30min.

