Com um time pop, PUCRS dá início a segunda edição de pós-graduação sobre finanças

Plantel famoso

O juiz Sérgio Moro, que ganhou fama nacional com a Operação Lava-Jato, é um dos convidados do programa deste ano

Com um time de professores convidados superpopular, a PUCRS deu a largada a segunda edição de um curso de pós-graduação que pretende figurar entre os melhores do país e, para isso, lançou mão de nomes como Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Max Gehringer. O plantel da pós Finanças, Investimentos e Banking (FIB) ainda conta com o badalado juiz da Lava-Jato Sérgio Moro.

— Montamos o curso com o objetivo de formar protagonistas em finanças. Profissionais com capacidade de pensar, liderar e inovar no assunto. Para isso, buscamos professores que têm um perfil similar, de protagonismo e liderança nas suas áreas de atuação, além de terem sólida formação acadêmica e intelectual — explica o coordenador do curso, professor Wilson Marchionatt.

Cada disciplina tem três encontros. Nos dois primeiros, o aluno fará uma imersão no assunto com o professor convidado, que é sempre uma referência na área, vivenciando a forma de pensar e expor o assunto à luz do conhecimento científico. Depois, a formação na disciplina é concluída com um encontro com o professor da PUCRS, realizando conexões acadêmicas, conceituais e bibliográficas sobre o assunto. O professor da PUCRS também acompanha a turma após a disciplina, nos momentos de avaliação.

O curso é direcionado a pessoas que apreciam o universo das finanças, incluindo áreas de investimentos, gestão de recursos de terceiros, tecnologia financeira, finanças pessoais e comportamentais e até filosofia do dinheiro.

Esta é a segunda edição da pós-graduação, mas a primeira vez em que se adota o modelo de professores convidados. A tendência, segundo o coordenador do FIB, é de que uma turma presencial seja aberta a cada dois anos.

A seleção para o curso presencial ocorre por meio de análise do currículo, em que são avaliadas a qualidade da formação, a experiência profissional e a capacidade de comprometimento com o curso. As aulas do curso na modalidade presencial, cujas vagas estão esgotadas, começaram em 20 de março, e as da modalidade online se iniciam em 20 de abril. Inscrições para FIB online podem ser feitas em fib.pucrs.br.

