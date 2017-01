AFS Intercultura Brasil oferece bolsas para trabalho na Alemanha

Voluntários

Claudia Chiquitelli

Especial

O AFS Intercultura Brasil está com inscrições abertas para cinco bolsas parciais de trabalho voluntário na Alemanha, com duração de um ano, a partir de agosto de 2017. O programa é voltado para universitários com idade entre 18 e 27 anos. Interessados podem se inscrever no site da instituição até 29 de janeiro.

As bolsas são do programa Weltwaerts Sul-Norte, que foi criado pelo Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ). Desde 2015, a organização é parceira do governo alemão no recrutamento de jovens motivados e comprometidos.

As áreas oferecidas pela instituição para o voluntariado dividem-se em:

– Educação/Serviço social: auxiliar professores e alunos em escolas e creches;

– Meio Ambiente: auxiliar no trabalho de conservação de fazendas ecológicas e parques nacionais;

– Saúde: auxiliar idosos ou pessoas com necessidades especiais em suas tarefas diárias;

– Cultura: artes, música, teatro ou eventos.

Entre os principais objetivos do programa Weltwaerts Sul-Norte está permitir o crescimento pessoal do voluntário em um processo de aprendizagem informal, através da interação pessoal, intercâmbio intercultural e transferência de conhecimentos e experiências.

Segundo a diretora nacional da AFS Intercultura Brasil, Andreza Martins, o programa é a oportunidade de os jovens se tornarem o novo líder necessário no século XXI.

– A partir dessa experiência, os jovens passam a ter sensibilidade a outras culturas, habilidade de se sentir confortável em ambientes não familiares e ver o mundo sob ângulos diferentes – explica.

A cidade onde os ganhadores vão morar é informada até três semanas antes do embarque. Quem define o local é o AFS Alemanha, de acordo com a disponibilidade de instituições para ser realizado o trabalho voluntário. Estão cadastradas instituições, para receber os voluntários, em toda a Alemanha.



Seleção

Para participar da seleção, o jovem deve ter, no mínimo, nível A2 completo do idioma alemão, com um comprovante de curso concluído ou em andamento anexado na inscrição; redigir uma carta motivacional em alemão; comprometer-se a estudar o idioma enquanto estiver no país; ter experiência em atividades voluntárias no Brasil; estudar em uma instituição de ensino superior; e comparecer a duas orientações no Brasil (antes da partida e após o retorno).

O que está incluído

Estão incluídos na bolsa parcial: um ano do programa Weltwaerts Sul-Norte; alimentação e alojamento; ajuda de custo (mínimo de 100 euros/mês); 24 dias de férias; 30 dias de aulas de alemão na chegada em Hamburgo, paralelo a treinamento intercultural de 15 dias; ajuda de custo para compra das passagens de ida e volta para o programa; transporte local da acomodação para o trabalho voluntário (quando necessário) e para os treinamentos; certificado de participação; seguro de saúde do governo alemão; suporte do AFS e opção de estadia em família hospedeira durante o Natal e a Páscoa.

Cabe ao voluntário arcar com a taxa de participação de USD 2 mil; custos com o deslocamento para orientação no Brasil e gastos com o processo de visto. Para se inscrever, acesse http://www.afs.org.br/sobre-o-afs/bolsas-de-intercambio/.