Sebrae-RS lança projeto com foco em casas colaborativas e coworkings

Uma nova modalidade econômica está em ascensão. São os negócios coletivos, que incluem casas colaborativas, coworkings e outras formas de organização de parcerias entre empresas. Atento a esse mercado, o Sebrae-RS está lançando o Projeto Redes Criativas e Colaborativas do Rio Grande do Sul. A iniciativa está com inscrições abertas em todo o Estado até o dia 31 de março. Os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (51) 3213-1538 ou pelo email lucimarap@sebrae-rs.com.br.

A ideia nasceu a partir de um levantamento realizado no ano passado com 10 negócios com esse formato nas regiões Metropolitana, do Vale dos Sinos e do Sul do RS.

— Verificamos as necessidades específicas desse tipo de empreendimento e percebemos que a sociedade não conhecia o trabalho desenvolvido nessas casas — aponta a gestora de projetos da instituição, Lucimara Miceli Santos Pereira.

A partir do diagnóstico, montou-se um programa com foco em identidade, para reforçar o posicionamento desses espaços, muitos deles com eixos temáticos, como gastronomia, arte e cultura.

— O projeto está proposto para atender dois grupos. O primeiro é o das próprias casas colaborativas. O segundo tem foco nos negócios que estão integrados a esses ambientes, para desenvolver modelagem de negócios e acesso a mercado — detalha.

Ao todo são 65 vagas, sendo 15 direcionadas às casas e 50 para os negócios que funcionam nesses locais. O projeto começa em março e terá atividades até dezembro de 2018. Entre as ações estão previstos encontros coletivos nos próprios estabelecimentos para promover trocas entre os espaços, além de cursos, consultorias, oficinas e trabalho de coaching executivo, gestão de pessoas e formação de preços para as empresas participantes.