Veja como se inscrever em curso gratuito de capacitação em telefonia móvel

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece 60 vagas em curso gratuito de instalação de sistemas celulares. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (11), na sede do Sine, que fica na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico. Nesta quinta-feira (10), o atendimento vai até as 17h e, na sexta, das 8h ao meio-dia.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e conhecimento intermediário do pacote Office. Ainda é desejável algum conhecimento de elétrica, eletrônica ou experiência na área de telefonia fixa. A qualificação é resultado de parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio da Diretoria do Trabalho, Emprego e Renda, com a Ericsson Gestão e Serviços.

O curso, com duração de sete dias úteis, será realizado das 8h30min às 17h30min, na sede da Ericsson (Rua Dr. João Inácio, 1.100, bairro Navegantes, zona Norte da Capital), em duas turmas. A primeira terá início no dia 14 de agosto e a segunda, no dia 23 de agosto.

Conhecimentos básicos que o curso oferece:

- Instalar estações de rádio base e equipamentos, antenas em torre conforme procedimentos e normas de qualidade.

- Instalar e manter redes de cabos, testando, analisando indicadores de desempenho e registrando informações técnicas e operacionais das atividades realizadas.

- Auxiliar equipes de técnicos na elaboração documentação técnica.