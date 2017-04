VÍDEO: como transformar uma costela em carne nobre

Encare a crise

O preço salgado da carne não precisa servir de pretexto para deixar de assar um churrasco no final de semana. Pesquisar valores, saber aproveitar partes subvalorizadas e economizar no que não é fundamental podem garantir uma gamela mais farta no domingo à tarde.

Neste vídeo, confira dicas para transformar a costela, uma dos cortes mais preferidos dos gaúchos, em carne nobre:

