Mercado de Porto Alegre não sofreu tanto com o aumento de estoque

Avaliação

"O mercado de Porto Alegre, diferente da maioria das capitais do Sul e Sudeste brasileiro, não sofreu tanto com o aumento de estoque ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016." A afirmação é do CEO do portal imobiliário VivaReal, Lucas Vargas. A empresa possui ferramentas, como o estudo mensal DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) e adquiriu recentemente o Geoimóvel, que possibilita monitorar dados de lançamentos, tornando-se uma das plataformas digitais com expressivo banco de dados no País.

— Os estoques dos novos imóveis em Porto Alegre estão diminuindo ao longo dos anos. Entretanto, o estoque total acumulado de unidades, aproximadamente 5,5 mil unidades, ainda é equivalente a cerca de 70% da produção somada das unidades lançadas nos dois últimos anos , 7.148 unidades. Em relação aos preços/m² dos lançamentos, observa-se crescimentos nos segmentos residenciais verticais, horizontais e office— afirma Vargas.

De acordo com o empresário, a quantidade de novos lançamentos foi limitada por diversos fatores.

— Um deles foi a legislação mais rígida após a tragédia em Santa Maria. Outro ponto é o maior tempo para aprovação dos projetos pela prefeitura. Com isso, apesar da crise, os preços dos imóveis à venda, tanto usados quanto lançamentos, tem subido a uma taxa superior ao resto do país, Porto Alegre é o 7º mercado com variação positiva em usados — avalia.

Locações

O CEO explica que, já em relação ao mercado de locação, como em todo o País, as variações são mais diretamente correlacionadas às variações da economia.

— Um mercado encolhendo gera menos locações e, consequentemente, preços são impactados para baixo. Por outro lado, a recuperação da economia normalmente tem um impacto quase imediato no mercado de locações. Em se confirmando uma melhora na economia ao longo de 2017, deveríamos esperar uma recuperação similar no mercado de locações de Porto Alegre — finaliza.