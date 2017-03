Trincas e rachaduras em imóveis precisam ser investigadas

Avaliação

Claudia Chiquitelli

Especial

Mudanças de temperatura, recalques de solo ou simplesmente má execução da obra são algumas das causas que ocasionam fissuras, trincas e rachaduras nas paredes. Na maioria das vezes, essa anomalia é vista como algo inofensivo, quando na verdade pode indicar um grave problema no imóvel.

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape nacional), Frederico Correia Lima, as pessoas desconhecem os riscos, por isso não dispensam a devida atenção ao problema. Fissuras e trincas podem representar apenas deficiências estéticas, mas também indicar problemas que merecem atenção. Qualquer sinal de fissura deve ser analisado com muito cuidado, para evitar transtornos futuros.

— A primeira providência é solicitar uma investigação minuciosa por um especialista, para descobrir a causa. A partir desta avaliação técnica é possível identificar a origem da manifestação e sanar de forma correta — destaca o engenheiro civil.

Outro alerta do especialista é referente ao uso indevido de impermeabilizantes em casos de rachaduras por onde ocorrem infiltrações, vazamentos e goteiras que causam umidade no ambiente.

— Na ansiedade de resolver o problema rapidamente e com baixo custo, o proprietário se rende a propostas milagrosas de impermeabilizantes que muitas vezes mascaram o problema e não resolvem. Existem ótimos produtos no mercado, mas só um expert, depois de identificar a causa, pode indicar o tratamento adequado — reforça Lima.