Ano-Novo deve levar 175 mil veículos à freeway rumo ao Litoral

Trânsito

Cerca de 175 mil veículos devem usar a freeway para ir ao Litoral no fim de semana de Ano-Novo, entre a quinta-feira e sábado. Na quinta-feira, a expectativa é de que 60 mil veículos se desloquem pela rodovia rumo às praias. Para a sexta-feira, 75 mil veículos devem passar pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha. No sábado, a rodovia tem previsão de receber 40 mil veículos em direção ao litoral.

A Triunfo Concepa, concessionária que administra a freeway, indica aos motoristas os seguintes horários como os melhores para pegar a estrada: na quinta-feira até as 16h, na sexta-feira até o meio-dia e no sábado após as 18h. Para o retorno do Ano-Novo, o fluxo deve ser mais intenso devido aos motoristas que permaneceram no litoral após o Natal e que devem retornar junto com o fluxo que foi para o Ano-Novo. Os melhores horários são domingo até as 10h e segunda-feira a partir das 14h.

No final de semana de Natal, entre sexta-feira e segunda-feira, 123 mil veículos passaram pela praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha rumo ao Litoral. No mesmo período, foi registrada a passagem de 82 mil veículos pelo trecho pelo sentido contrário.

Para evitar congestionamentos, deve ser utilizado o sistema de papa fila, para fazer a cobrança do pedágio nas filas, antes dos guichês. Também há a possibilidade da liberação do uso do acostamento para aumentar a fluidez. Na ida às praias, o acostamento é liberado em um trecho de 15 quilômetros, entre o km 75 e o km 60, em Gravataí. Já no retorno do Litoral, o acostamento é utilizado entre o km 1,5, em Osório, e o km 26, em Santo Antônio da Patrulha.