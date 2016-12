AO VIVO: acompanhe o trânsito na saída para o feriado de Ano-Novo

Estradas

Com a proximidade do Ano-Novo, diversos gaúchos pegarão a estrada rumo ao Litoral, ao Interior ou à Capital para passar a virada com suas famílias. Apenas na freeway, rumo ao Litoral Norte, são esperados cerca de 175 mil veículos entre esta quinta-feira e o sábado.



Nesta quinta-feira, a expectativa é de que 60 mil veículos utilizem a rodovia rumo às praias. Caso seja necessário, a Concepa afirmou que realizará a operação papa-filas nas praças de pedágio, a cobrança da tarifa ainda na fila para diminuir a espera.

Acompanhe o fluxo de veículos nesta quinta-feira:

