Ano-Novo terá fiscalização reforçada no Trânsito

Serviço

Mesmo que curta, a folga de Ano-Novo deve levar milhares de gaúchos às praias. A expectativa é de que 135 mil veículos desloquem-se pela freeway em direção ao Litoral Norte entre quinta-feira e sábado. Para o retorno, o fluxo deve ser ainda mais intenso, porque muita gente permanece junto à costa depois do Natal e retorna em meio ao movimento da virada de ano.



Leia mais:

Mortes no trânsito caem 23% em seis anos no Estado

RS-453 lidera número de acidentes, mas índice é o menor dos últimos três anos

"Era uma família muito unida", diz parente de vítimas de acidente na BR-386



Diante da previsão de grande concentração nas rodovias, haverá fiscalização reforçada das polícias rodoviárias e dos demais órgãos de trânsito por meio da Operação Viagem Segura. A ação integrada está prevista para todos os finais de semana da temporada de veraneio e para os feriados de Navegantes e Carnaval. O foco será coibir irregularidades nas estradas, como o excesso de velocidade e a ultrapassagem em locais proibidos.



Outro incremento de fiscalização diz respeito à Operação Balada Segura. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informa que haverá blitze diárias em cidades do Litoral entre janeiro e março.O órgão ainda está de olho nos motoristas argentinos e uruguaios que se deslocam pelo Estado na época de férias. Foi lançado, inclusive, um site em espanhol para orientá-los sobre a legislação brasileira (informaciones.detran.rs.gov.br).



Hora de partida



Os melhores horários para viajar neste Ano-Novo, segundo a Triunfo Concepa, concessionária que administra a freeway



Ida

Quinta-feira: até as 16h

Sexta-feira: até as 12h

Sábado: após as 18h

Volta

Domingo: até as 10h

Segunda-feira: após as 14h



*Zero Hora