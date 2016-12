RS-453 lidera número de acidentes, mas índice é o menor dos últimos três anos

Serra

A RS-453, que tem boa parte do traçado na Serra, foi a rodovia estadual que mais registrou acidentes em 2016 até agora. Foram 562 ocorrências entre 1º de janeiro até esta quarta. Em segundo lugar está a RS-324, que começa no noroeste do Estado, mas termina em Nova Prata. As informações são da Rádio Gaúcha.



A RS-122, que liderou o ranking em 2014 e 2015, aparece agora em 3º lugar, com 488 ocorrências no período. Apesar das três estradas que passam pela Serra permanecerem no topo da lista desde 2014, o número geral de acidentes caiu ano a ano. Em relação ao ano passado, a RS-453 teve queda de 23,6% nas ocorrências. A RS-122 teve redução de 34,6% e a RS-324 teve 16,21% menos acidentes.

Os pontos que concentram a maior parte dos registros sofreram pouca variação. Na RS-453, os trechos mais problemáticos são o acesso a Caxias do Sul, entre o viaduto torto e o viaduto Campo dos Bugres, o km 119, no entorno do trevo da Santa de Caravaggio, e o km 141, conhecido como trevo do posto São Luís. Na RS-122, o km 26, em Bom Princípio lidera, seguido do trevo da Tramontina e da região de Nova Milano, já na descida da Serra.



A curva da morte, que ficou entre os quatro pontos mais críticos em 2015, com 23 acidentes, registrou apenas quatro ocorrências em 2016. Já na RS-324, os pontos críticos ficam na área urbana de Passo Fundo. Embora não lidere em acidentes, a RS-324 seguiu como a rodovia estadual com mais mortes. Foram 36 de 1º de janeiro até esta quarta. Ainda assim é um número 5,2% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2014 foram 23 mortes.



A RS-453 teve 14 mortes, uma redução de 17,6% em relação a 2015. Já a RS-122 teve diminuição de 9,5% no número de vítimas fatais. Em todas as rodovias, as mortes registradas ocorreram em diversos pontos, não sendo registradas em trechos específicos de maior risco.



