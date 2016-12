Por falta de dinheiro, pelo menos sete cidades do RS cancelam as festas de Réveillon

Festa cancelada

A crise financeira e a preocupação com gastos causou o cancelamento de festas de final de ano e queimas de fogos em pelo menos seis cidades gaúchas que realizavam os eventos todos os anos. Em Porto Alegre, a prefeitura decidiu cancelar a festa da virada no Gasômetro, que acontecia há pelo menos 25 anos. As informações são da Rádio Gaúcha.

A economia será de R$ 500 mil, dinheiro que seria gasto com fogos, montagem de palcos e contratação das atrações.

No Litoral Norte, Tramandaí também cancelou o evento. Segundo o secretário de Turismo, Júnior Cecin, a atual administração não tem recursos, e a nova gestão não aceita pagar pela festa que deveria estar prevista no orçamento.

No último ano, foram gastos R$ 240 mil com o evento, sendo R$ 110 mil em fogos. Comerciantes e empresários de Tramandaí procuraram a Secretaria de Turismo e tentam reverter a decisão, realizando uma festa com queima de fogos avaliada em R$ 12 mil.

Em Imbé, a prefeitura cancelou show e fogos, mas ainda tenta parceria com empresários da região para garantir pelo menos uma festa menor. Em Balneário Pinhal, as festividades também não serão realizadas.

A tradicional queima dos fogos de artifício que acontece nas Praias do Laranjal, em Pelotas, não vai acontecer pelo segundo ano consecutivo. O valor poupado será de R$ 150 mil. Nenhum evento deve acontecer na virada do ano na cidade.

No Balneário do Cassino, em Rio Grande, a prefeitura também comunicou que não haverá a tradicional queima de fogos. No ano passado, 12 minutos de fogos custaram também R$ 150 mil. A decisão foi tomada tendo em vista o cenário econômico.

Na Serra Gaúcha, a festa que ocorreria no pavilhão da Festa da Uva, em Caxias do Sul, foi cancelada. O valor para custear o Réveillon na cidade seria em torno de R$ 70 mil.

Eventos confirmados

Em Capão da Canoa, a festa vai ocorrer como em todos os anos, no Largo do Baronda, com bandas, DJs e queima de fogos durando 15 minutos. A prefeitura comemora que o ano de 2016 fechou com as contas em dia.

Já em Torres, são esperadas 350 mil pessoas. A queima de fogos será realizada na Praia Grande e deve durar 15 minutos. O evento começa às 20h30 e vai até as 3h30. Ruas da cidade serão bloqueadas.

Arroio do Sal e Cidreira também confirmaram as festas na virada do ano.