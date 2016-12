Quarta-feira deverá ter chuva em boa parte do Rio Grande do Sul

Pegue o guarda-chuva

A terça-feira amanheceu com tempo instável em Porto Alegre

A terça-feira amanheceu com tempo instável em Porto Alegre Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Nesta quarta-feira, podem ocorrer pancadas de chuva em boa parte do Estado. Na Região Norte, há risco de rajadas de vento e queda de granizo. Apenas no Extremo Sul, o tempo poderá ficar firme. Em Porto Alegre, os termômetros poderão registrar de 21°C a 28°C.

– A chuva deverá ficar no Estado até sexta-feira, quando o calor retornará com força ao Rio Grande do Sul – informa a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki.

Na terça-feira, a máxima no Estado foi registrada em Passo Fundo e Frederico Westphalen com 32°C. Na Capital, a temperatura chegou a 29°C.

Confira a previsão para a quarta-feira:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

Pelotas: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.

Uruguaiana: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 27ºC.

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 24ºC.

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 25ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Bagé: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.