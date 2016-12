Rio Grande do Sul deve ter tempestades em todas as regiões nesta terça-feira 

Previsão do tempo

Prepare o guarda-chuva para encarar dias de muita chuva no Estado. Pelo menos até quinta-feira, a previsão é de precipitações, ventos fortes, trovoadas e uma pequena diminuição nos termômetros.

Depois de uma segunda-feira em que as máximas chegaram a 38,9°C em Campo Bom e 37,4°C em Porto Alegre — com sensação térmica de 46°C e 41°C, respectivamente —, o calorão deve dar uma trégua. Nesta terça-feira, a chuva intensa ajuda a diminuir as temperaturas lentamente no Oeste, Centro e Sul. Uruguaiana, Pelotas e Santa Maria devem registrar 25°C. No Chuí, a máxima deve ser de 23°C.



Leia mais:

Cobertura de praia começa nesta quarta-feira em ZH



Já na metade Norte, onde as tempestades devem chegar somente à tarde, as máximas ficam na casa dos 30°C. Porto Alegre pode marcar 32°C.

Conforme Celso Oliveira, meteorologista da Somar Meteorologia, a chuva esperada para os próximos dias pode ficar próxima da média histórica para dezembro, especialmente no Oeste. Além disso, os ventos podem ultrapassar os 70 km/h, provocando estragos.

Somente na sexta-feira é que o tempo deve firmar novamente. No entanto, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia.