Sábado terá tempo instável e calor no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

A véspera do Natal dos gaúchos será marcada pela instabilidade no tempo e sensação de abafamento. Não se descarta a possibilidade de granizo e rajadas de vento em algumas regiões.

O mau tempo é provocado pelo deslocamento de uma frente fria que entrou na sexta-feira pelo sul do Estado. Ela traz pancadas de chuva a todas as regiões acompanhada de trovoadas e ventos de até 70 km/h.



Leia mais:

Verão 2017 será mais quente e com menos chuva do que o anterior



Mas nem mesmo a chuva faz com que os termômetros caiam muito. Em Uruguaiana e Bagé, a máxima pode chegar aos 35°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Torres podem registrar 28°C.

No domingo, o calor se intensifica, registrando temperaturas próximas dos 40°C no Vale dos Sinos e na Fronteira. Em Porto Alegre, pode chover de forma isolada. Os termômetros devem registrar entre 21°C e 34°C.