Últimos dias de 2016 devem ser de chuva e calor

Em Atlântida, no Litoral Norte, final de semana foi de mar limpo e bastante vento Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Enquanto Porto Alegre teve ruas vazias durante quase todo o escaldante domingo de Natal (a máxima chegou a 27°C), as principais praias do Litoral Norte receberam um número significativo de pessoas durante todo o fim de semana. O sábado começou nublado, mas as altas temperaturas (na faixa dos 30°C) fizeram com que os banhistas invadissem a orla em praias como Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Imbé. No domingo, as temperaturas foram mais amenas — 22°C a 27°C, em Torres, 22°C a 29°C, em Capão da Canoa, e máxima de 27°C, com pancadas de chuva, na praia do Cassino, em Rio Grande, no Sul — mas não diminuíram o afluxo de pessoas às praias.



Nesta segunda-feira, de acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria chega ao Estado e, pela manhã, trará chuva à Metade Sul. À tarde, pancadas fortes — acompanhadas ou não de rajadas de vento e eventuais quedas de granizo — devem atingir todas as regiões. Em Porto Alegre, a temperatura deverá ficar variar de 25ºC a 35ºC. Em Torres, a máxima chega a 36ºC. Santa Catarina terá tempo de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18ºC e 36ºC.

No restante da semana, Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem registrar pancadas de chuva isoladas e períodos de tempo parcialmente nublado na maioria das regiões, com as temperaturas quase sempre ultrapassando a marca dos 30ºC.

No último dia do ano, de acordo com o Inmet, deve chover em toda a parte leste do Estado no fim da tarde. À noite, as chuvas se concentram mais no centro e norte do Estado. No domingo, pancadas de chuva atingem a Fronteira com o Uruguai ao final do dia, especialmente nas áreas de Uruguaiana e Dom Pedrito. Em Santa Catarina, também serão registradas pancadas de chuva em todo o Estado no sábado e no domingo.