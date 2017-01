Calor e tempo firme predominam na maior parte do Estado durante a terça-feira

Previsão do tempo

O calorão persiste nesta terça-feira no Rio Grande do Sul e a previsão é de tempo ensolarado na maior parte do Estado. Ainda que a Região Metropolitana e o Litoral amanheceram com o céu coberto de nuvens, o sol deve brilhar durante o dia também nesses lugares. A temperatura deve chegar a 34ºC em Porto Alegre, 35ºC em Campo Bom e 30ºC em Capão da Canoa.



Leia mais:

Tartarugas mortas chamam a atenção de veranistas no Litoral Norte

Saiba como se proteger da radiação ultravioleta de nível extremo que atinge Santa Catarina



Uma área de instabilidade no Uruguai traz chuva em forma de pancadas apenas para a região da Campanha. No sul do Estado, o alerta fica para as trovoadas, já que devido ao calor, as nuvens ficam bastante carregadas, segundo informações da Somar Meteorologia.

É a partir da quarta-feira que o tempo instável predomina no RS. Uma formação e aproximação de uma frente fria no final do dia traz chuvas mais expressivas para a região. Pode haver temporais e queda granizo. O calor continua, mas as temperaturas não devem subir tanto devido ao excesso de nuvens.



Leia as últimas notícias