Frente fria avança pelo Estado trazendo risco de chuvas fortes e granizo no RS

Previsão do tempo

A chuva forte desta madrugada de quarta-feira que causou estragos em Viamão, na Região Metropolitana aconteceu devido a aproximação de uma frente fria que ainda está na Argentina e no Uruguai e vai passar pelo Estado. Foram registradas rajadas de vento de até 86km/h em Teutônia, no Vale do Taquari, e 73km/h em Tramandaí, no Litoral Norte. Na Capital, o volume de chuva chegou a 50 mm, o equivalente previsto para todo o mês de janeiro, segundo a Somar Meteorologia.

A frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira traz ainda mais instabilidade para a região durante o dia, especialmente no período da tarde. Há risco de chuva forte e granizo na Região Metropolitana, no Vale do Sinos, e no Sul do Estado, possibilidade de temporais.

O sol deve aparecer entre nuvens em períodos de melhoria nesta quarta-feira. No Litoral, os veranistas poderão aproveitar partes do dia, mas devem ficar atentos às descargas elétricas. Como a previsão indica chuvas fortes, permanecer em espaços abertos é arriscado. Torres e Capão da Canoa devem ter máximas de 31ºC.

O calor deve dar trégua apenas após a passagem desta frente fria. Enquanto isso, a sensação de abafamento permanece no Estado. A máxima prevista para Porto Alegre é de 35ºC.