Sexta-feira será de sol e temperaturas acima dos 30ºC no RS

Clima

A sexta-feira terá muito sol e calor no Rio Grande do Sul. Para quem está no Litoral Norte, o dia vai ser perfeito para aproveitar a beira-mar. Em Torres, a máxima será de 30ºC.



Durante a tarde, segundo a Somar Meteorologia, a umidade relativa do ar cai, por isso, é recomendável que os gaúchos lembrem de tomar bastante água nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar 33ºC. Em Santa Rosa, no Noroeste, a temperatura deve chegar a 35ºC.

No sábado, o dia será proveitoso para atividades ao ar livre na maior parte do Estado. O tempo permanece aberto no Litoral Norte. Em Capão da Canoa, a máxima será de 32ºC. No final da tarde e no começo da noite, deve haver chuvas localizadas na áreas do Litoral e na Campanha. Não há previsão de temporal.

No domingo, o tempo estável predomina durante boa parte do dia. A chuva volta no fim do dia, e deve ser um pouco mais forte na Campanha e na Fronteira Oeste. O alerta para cuidar da hidratação permanece para o final de semana.

