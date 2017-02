Pancadas isoladas são esperadas em todo o Estado nesta segunda-feira

Previsão do tempo

Pancadas de chuva são esperadas em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Porém, apesar da instabilidade, as altas temperaturas não dão trégua neste início de semana. O calor e o abafamento predominam no Estado.





De acordo com a Somar Meteorologia, a circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera ajuda na formação de nuvens carregadas no RS. Na metade sul, a chuva começa logo pela manhã, enquanto que nas demais regiões gaúcha, as pancadas ocorrem entre a tarde e a noite.



Em Porto Alegre, a máxima pode chegar a 33°C. A máxima do Estado deve ser registrada em Santa Rosa: 36°C.



*ZERO HORA