Rio Grande do Sul tem quatro casos suspeitos de Febre Amarela 

Alerta

A Secretaria da Saúde do Estado investiga quatro casos suspeitos de Febre Amarela divulgados pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira. Conforme a Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do RS, Marilina Bercini, os casos estão sendo monitorados e os pacientes serão submetidos a uma bateria de exames que vai confirmar ou não a enfermidade. As informações são da Rádio Gaúcha.

Nove municípios gaúchos foram notificados, com o registro de 11 pacientes. Destes, sete já tiveram a situação descartada.

Leia mais:

Febre amarela: o que você precisa saber sobre a doença

Surto nacional de febre amarela alerta autoridades do Rio Grande do Sul

Até fevereiro, Febre amarela já havia matado 70 pessoas em três Estados

Para a Marilina, os quatro pacientes que ainda estão sob suspeita podem ter sido infectados ao viajar para outros estados. Contudo, ela acredita que os registros não sejam de Febre Amarela:

– Nós não temos óbitos de macacos infectados. Não há casos de Febre Amarela em Macacos. Normalmente, haveria essa situação no Rio Grande do Sul se ela fosse secundária a morte de macacos, e não temos essa situação.

Os municípios de residência dos pacientes que estão sob suspeita ainda não foram informados pela Secretaria.