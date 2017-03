Sábado será ensolarado em praticamente todo o Estado

Previsão do tempo

O sábado será de tempo firme, com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevação na maior parte do Rio Grande do Sul. A previsão da Somar Meteorologia aponta que o final de semana será ensolarado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas.



Já durante a madrugada deste sábado, imagens de satélite e radar mostram um céu mais aberto e sem qualquer indício de chuva.



Leia mais:

Final de semana deve ser de tempo firme no Rio Grande do Sul



Entre a Região central e o Oeste, a umidade relativa do ar cai um pouco mais à tarde. No entanto, a umidade que sopra do mar contra a costa ainda traz chuva bem isolada e com baixo acumulado no Litoral e em alguns poucos pontos da Serra.



A instabilidades persiste na faixa leste, mas a sensação térmica segue sendo de abafamento. Porto Alegre terá tempo aberto e com poucas nuvens. A mínima será de 20ºC e máxima de 27ºC.



*ZERO HORA