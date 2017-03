Manutenção tecnológica

De acordo com a Caixa Econômica Federal, alguns serviços ficarão fora do ar neste domingo, da 1h até as 5h. O autoatendimento, cartões de débito, terminais de banco 24 horas, internet banking, rede compartilhada com Banco do Brasil e serviços de atendimento pelo telefone vão sofrer uma pausa para que a empresa faça uma manutenção tecnológica.



