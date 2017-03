Temporais serão registrados em boa parte do Estado nesta sexta-feira

Previsão do tempo

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de grandes instabilidades no Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, um sistema de precipitações, que chega do oceano, avança ao longo do dia pela Região Sul e espalha chuva forte sobre a maior parte do Estado.



Já durante a madrugada desta sexta, imagens de satélite e radar mostravam chuva bastante intensa, acompanhadas de descargas elétricas, ocorrendo em quase todo o RS, principalmente na Região Central — desde o município de São Borja até Tramandaí.



Na quinta-feira, a chuva acarretou falta de energia elétrica e problemas no trânsito em Porto Alegre e em cidades do Interior. Ainda de acordo com a Somar, o final de semana será de novos temporais sobre o Estado.



Durante a sexta, uma área de alta pressão atmosférica traz um ar mais seco para o RS e o tempo começa a abrir na fronteira com o Uruguai. As temperaturas não sobem tanto como nos dias anteriores.



Porto Alegre terá chuva a qualquer hora do dia. A mínima na Capital será de 24ºC e a máxima de 29ºC. A temperatura máximo do Estado será registrada em Uruguaiana: 30ºC.



