50 mil peças de roupa são arrecadas em campanha solidária em Porto Alegre

Doações

Foto: Pumaira Coronel / Federação Israelita do RS / Federação Israelita do RS

A 6ª edição da campanha do agasalho Iom Mitzvá — Dia da Solidariedade, da comunidade judaica, arrecadou cerca de 50 mil peças de roupa neste domingo, em Porto Alegre. Pelo menos sete caminhões e 300 voluntários percorreram os bairros Auxiliadora, Bom Fim, Cidade Baixa, Petrópolis, Menino Deus, Rio Branco, Santana e Santa Cecília durante quatro horas em busca de doações.



Apesar de a chuva ter acelerado o trabalho dos organizadores, não impediu que os moradores fizessem suas doações. Além dos voluntários que acompanharam os caminhões, um grupo ficou de plantão no Drive Thru da Hebraica, no bairro Bom Fim, recebendo peças de vestuário e calçados.

Foto: Pumaira Coronel / Fundação Israelita do RS

Nos últimos cinco anos de campanha, a comunidade judaica arrecadou 110 mil peças de roupa, equivalente a 20% de toda a arrecadação do município. A estimativa dos organizadores é de que a arrecadação desta edição tenha superado a do ano passado.



As doações serão repassadas à prefeitura, que ficará responsável por distribuí-las entre as entidades carentes. A ação contou com a parceria da Manobra Solidária, uma equipe que faz coleta de roupas em estacionamentos da Indigo.