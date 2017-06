Mesmo aberta a toda a população, procura pela vacina contra a gripe cai no Estado 

Saúde

Mesmo aberta a toda a população gaúcha, a média de doses aplicadas reduziu na segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe – que se encerra na sexta-feira (9). Das 74,3 mil vacinas/dia, registradas quando a imunização era restrita aos grupos prioritários, o número baixou para 69,9 mil/dia. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, João Gabbardo dos Reis, a queda na procura também impactou no número de vacinados. ¿A vacina não serve quando a epidemia está instalada¿, alerta, reiterando a necessidade de buscar a imunização antes da chegada das baixas temperaturas.

Na segunda etapa, 443 mil pessoas receberam a imunização em todo o Rio Grande do Sul. Destas, 59% estão fora dos grupos prioritários. Desde o início da campanha, em 10 de abril, o Estado já imunizou mais de 3,1 milhões de pessoas.

Em 2017, 11 pacientes já morreram em solo gaúcho devido à gripe A. No mesmo período do ano passado, o número de óbitos era de 150. — O principal fator dessa queda é o tipo de vírus da Influenza que circula no Estado: ano passado era o H1N1, este ano é o H3N2. Ele não é tão letal quanto o outro — explica Gabbardo.

