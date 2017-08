Entenda quais as condições necessárias para formação de neblina

Clima

A neblina que fez com que o aeroporto Salgado Filho ficasse fechado na manhã desta quinta-feira (10) não é atípica. Conforme a Somar Meteorologia, isso ocorre independentemente da época do ano e costuma aparecer quando há uma queda de temperatura brusca à noite em relação ao dia, combinada com o aumento da umidade no ar.

Chamada de neblina, cerração ou nevoeiro, essa nuvem que se forma próximo ao solo impede que a visibilidade alcance uma distância maior do que um quilômetro. Conforme a Somar Meteorologia, com a passagem de uma frente fria por Porto Alegre, a temperatura se elevou à tarde e caiu à noite, ocasionando a neblina nesta quinta-feira.

Leia mais

Aeroporto Salgado Filho reabre após uma hora fechado por neblina

Buraco em ciclovia da Avenida Ipiranga preocupa ciclistas há quase três meses

"É uma questão de justiça fiscal", diz secretário ao justificar revisão no cálculo do IPTU em Porto Alegre



Esse evento costuma ocorrer durante a madrugada e durante a manhã, quando as temperaturas ainda estão baixas, mas pode acontecer também no anoitecer, desde que haja as combinações climáticas necessárias. Em geral, a atmosfera começa a esquentar por volta das 8h, e as condições para o nevoeiro desaparecem. Apenas nas regiões de vale existe maior possibilidade de a neblina permanecer durante o dia, pois, nessa área geográfica, a umidade precisa atravessar uma barreira maior para ir embora.



Segundo a Somar, a partir de sexta-feira (11) a previsão é de vento e chuva. Com a nebulosidade, a temperatura não oscila tanto e a possibilidade de nevoeiro fica reduzida. No sábado, a chegada de uma frente fria, combinada com a chuva, diminui ainda mais a chance de neblina, já que tempo muito úmido (ou muito seco) não é favorável a isso. Desta forma, até domingo, a previsão é que não haja cerração.