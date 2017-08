Fim de semana deve ser de temporais no Rio Grande do Sul

Alerta

A chuva registrada em parte do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (11) se intensifica nos próximos dias. O fim de semana dos gaúchos deve ser marcado por temporais, com risco de granizo e rajadas de vento de até 60 km/h.

A partir do sábado, uma área de baixa pressão atmosférica deixa o tempo instável. Os maiores volumes de chuva, cerca de 50mm, devem ficar concentrados no Extremo Sul. Na Serra e no Litoral Norte, a previsão é de céu nublado, com precipitações menos intensas. São José dos Ausentes pode registrar a temperatura mínima do RS, 11°C, e Iraí, a máxima, 27°C. Em Porto Alegre, chove fraco – 5mm – e os termômetros variam de 14°C a 20°C.

Na virada do sábado para o domingo, a instabilidade pode se espalhar para mais áreas do território gaúcho.

A previsão para o domingo do Dia dos Pais (13) é de chuva generalizada, devido à influência de um corredor de umidade. Os maiores volumes – por volta dos 65mm – devem ser registrados, novamente, no Extremo Sul. Na Capital, as precipitações aumentam bastante, chegando aos 50mm. A temperatura mínima do Estado deve ser de 10°C, no Chuí e a máxima, de 23°C, em Palmeira das Missões. O tempo pode começar a abrir no final do domingo.

Ao contrário do que ocorreu nesta sexta-feira, no Litoral, com mar agitado e ondas altas, não há alerta de ressacas para o fim de semana.

Na segunda-feira (14), o tempo seco volta ao Rio Grande do Sul. É o que afirma o meteorologista da Somar, Celso Oliveira:

– A chuva diminui em todo o Estado. Vamos entrar em uma semana que deve ser marcada pela grande amplitude térmica. Serão madrugadas e manhãs de frio, com mínimas abaixo dos 10°C, e tardes mais agradáveis.

Confira a previsão do tempo para sábado:

Capital: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 14°C e máxima de 20°C

Pelotas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 20°C

Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14°C e máxima de 18°C

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 16°C e máxima de 20°C

Santa Rosa: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 19°C e máxima de 22°C

Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 16°C e máxima de 25°C

Uruguaiana: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 21°C

Torres: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 13°C e máxima de 22°C

Rio Grande: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 19°C

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 19°C

Passo Fundo: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 15°C e máxima de 22°C

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 15°C e máxima de 18°C

Confira a previsão do tempo para domingo:

Capital: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 13°C e máxima de 19°C

Pelotas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 14°C e máxima de 19°C

Caxias do Sul: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 13°C e máxima de 16°C

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 14°C e máxima de 19°C

Santa Rosa: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 14°C e máxima de 20°C

Erechim: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 12°C e máxima de 17°C

Torres: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 15°C e máxima de 21°C

Rio Grande: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 13°C e máxima de 19°C

Mostardas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 19°C

Passo Fundo: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 15°C e máxima de 21°C

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 11°C e máxima de 18°C