Ressaca atinge litoral gaúcho e vento ultrapassa 80 km/h

Com vento de até 86km/h, o litoral gaúcho confirmou as projeções climáticas para esta sexta-feira (11): amanheceu com mar agitado, ondas mais altas que o normal e com ressaca que beira as dunas de areia.



As projeções do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) indicavam que as ondas poderiam atingir até quatro metros de altura, mas nenhum órgão consultado por ZH fez medição. Conforme a Marinha, a previsão de ressaca segue até o final da noite desta sexta-feira . Por isso, alerta para o risco de esportes aquáticos e pescaria.

Conforme o meteorologista da Somar Celso Oliveira as rajadas de vento chegaram a 86km/h em Mostardas, às 5h, e a 85km/h, em Tramadai, às 10h.

— São ventos muito, muitos fortes, com grande potencial de estragos. E, se observarmos a distância entre essas cidades, podemos inferir que as rajadas foram intensas em uma grande faixa do litoral — observou o especialista.

A previsão, ainda segundo ele, é que a frente fria se intensifique e que a ressaca vá reduzindo ao longo do dia. No entanto, a instabilidade ganha força e tempestades devem se espalhar pelo Estado no final de semana.

A plataforma de Atlântida amanheceu fechada nesta sexta-feira. Segundo funcionários, o vento forte é um risco para os visitantes.

Em Tramandaí, o vento forte derrubou fios de luz e ao menos um poste corre o risco de cair. Equipes trabalham no conserto, especialmente na esquina das ruas Flores da Cunha e Protásio Alves.

