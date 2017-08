Rio Grande do Sul pode ter temporais nesta sexta-feira

Alerta

Um sistema de baixa pressão atmosférica volta a deixar o tempo instável em boa parte do Rio Grande do Sul neste sexta-feira (11). A chuva fraca, que foi registrada em pontos isolados do Estado na quinta-feira (10), se intensifica e pode ser acompanhada de rajadas de vento de até 75km/h, principalmente na Fronteira Oeste. Segundo o Inmet, há risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e granizo.



A Fronteira Oeste deve registrar, também, os maiores volumes de precipitações – 30mm –, em cidades como Alegrete, Uruguaiana e São Borja. A previsão para Porto Alegre é de pancadas de chuva – 2mm – à noite.

O tempo fica seco, com céu nublado, na serra gaúcha. O mesmo deve ocorrer na Região Norte, onde pode, inclusive, fazer calor. A temperatura mínima do RS, 9°C, está prevista para São José dos Ausentes, e a máxima, 31°C, para Iraí. Os termômetros da Capital variam de 14°C a 22°C.

Apesar de a agitação marítima diminuir na costa, há alerta para ressacas. As ondas podem chegar aos quatro metros no litoral do Rio Grande do Sul.

A chuva pode aumentar no fim de semana em todo o Estado. É o que afirma o meteorologista Evandro Magalhães, da Somar Meteorologia:

– Ocorrem temporais generalizados, que devem chegar aos 55mm de chuva. Na segunda-feira (dia 14), o tempo volta a ficar firme.

Confira a previsão do tempo para algumas cidades:

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Pelotas: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 17°C e máxima de 19°C

Caxias do Sul: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 14°C e máxima de 23°C

Santa Maria: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 16°C e máxima de 24°C

Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19°C e máxima de 30°C

Erechim: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 16°C e máxima de 27°C

Uruguaiana: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 23°C

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18°C e máxima de 21°C

Rio Grande: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 17°C e máxima de 18°C

Mostardas: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 16°C e máxima de 17°C

Passo Fundo: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 15°C e máxima de 26°C

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 14°C e máxima de 18°C