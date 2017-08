Ressaca suspende circulação de navios no porto de Rio Grande

Mau tempo

Operação de navios está suspensa no porto de Rio Grande em razão do mau tempo

A ressaca que atinge a costa gaúcha suspende a circulação de navios no Porto de Rio Grande, no sul do Estado. Segundo a Praticagem da Barra, a operação foi interrompida ao meio-dia de quinta-feira (10), sem previsão de restabelecimento.



Na região, as ondas chegam a cinco metros, colocando as embarcações em risco. O alerta de ressaca, emitido pela Marinha, estende-se desde o município de Chuí (RS) até Laguna (SC).

No Rio Grande do Sul, as condições de grandes ondas devem persistir até o final de semana. Depois, o alerta persiste para Santa Catarina e Estados do Sudeste, segundo a Somar Meteorologia.

Na agência da Capitania dos Portos em Tramandaí, no Litoral Norte, as embarcações de pesca estão sendo orientadas a evitarem o mar. A Defesa Civil estadual também está em alerta e recomenda que a população evite entrar no oceano nos próximos dias, uma vez que a ressaca pode causar transtornos devido às altas ondulações e à força da água.

Na quinta-feira (10), as ondas mais elevadas foram registradas em Torres e Cidreira, no Litoral Norte, onde os picos atingiram três metros de altura. Nesta sexta-feira (11), Mostardas e Balneário Pinhal devem registrar as maiores ondulações, com picos de até quatro metros ao longo do dia, conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).

