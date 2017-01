Instagram disponibiliza vídeos ao vivo para usuários brasileiros

Redes Sociais

Já está disponível a atualização do Instagram que torna possível ao usuário fazer transmissões ao vivo para os seus seguidores. Agora, dentro do modo Stories, lançado em agosto do ano passado, é possível compartilhar vídeos em tempo real.

A nova ferramenta deixa o Instagram ainda mais parecido com o Snapchat, que já possui a funcionalidade. A efemeridade da transmissão ao vivo é uma marca em comum dos dois aplicativos.

Diferentemente do Facebook, em que o ao vivo, após o encerramento, se transforma em um vídeo e fica disponível na timeline, no Instagram o conteúdo só pode ser visto uma única fez, durante o ao vivo.

Como funciona o Live

Para fazer uma transmissão ao vivo no Instagram, deslize para a direita o feed de posts. Assim, a câmera se abrirá. Em seguida, toque no botão "Iniciar vídeo ao vivo". Seus amigos poderão receber uma notificação.



Para saber quando alguém que você segue está em um live, você deve observar a indicação na barra do Instagram Stories. Durante a transmissão, é possível comentar e curtir o conteúdo.