Ministro confirma que limite de dados de banda larga fixa pode começar em 2017

A novela sobre o limite de dados na banda larga fixa voltou. A regulamentação deve mesmo acontecer em 2017. A confirmação foi dada pelo próprio ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.



Em entrevista ao portal Poder360, publicada nesta quianta-feira no Youtube, Kassab afirmou que o objetivo é que a nova legislação entre em vigor no segundo semestre de 2017. O Governo irá regulamentar a venda de pacote de dados e colocar fim na internet ilimitada de banda larga fixa.



Segundo o próprio ministro, a prática irá beneficiar o usuário e o setor.



— O nosso objetivo é beneficiar o usuário. O Ministério trabalha pra que o usuário seja cada vez melhor beneficiado com melhores serviços — declarou.



Ainda de acordo com Kassab, haverá um período de adaptação em que os assinantes já terão um limite no pacote de consumo, já que o choque inicial com a alteração na cobrança pode ser grande.



— A meta é que esse serviço seja o mais elástico possível. Mas tenha um ponto de equilíbrio, porque as empresas têm seus limites — afirmou.



Confira a entrevista de Gilberto Kassab ao portal Poder360:



