Google lança no Brasil ferramenta para destacar informações verdadeiras nos resultados de busca

Na quarta-feira, o Google anunciou a chegada da função Fact Check ao Brasil. O mecanismo tem como função destacar informações verdadeiras nos resultados de busca e no Google Notícias. A intenção é reduzir o risco de leitores acreditarem em notícias falsas. Para diferenciar os conteúdos, será incluída a tag "verificação de fatos" ao lado do nome do site que publicou a reportagem.

Embora esteja sendo lançada somente agora no Brasil, esse recurso já está disponível desde outubro nos Estados Unidos e no Reino Unido e foi disponibilizado posteriormente na França e na Alemanha. Em todos os países, o Google estabeleceu parcerias com entidades que trabalham com verificação de fatos. No território nacional, estão envolvidas Agência Lupa, Aos Fatos e Agência Pública.

Para que a ferramenta funcione, o Google estabeleceu regras que que devem ser seguidas pelos publicadores de conteúdo. Para ganhar a tag "verificação de fatos" é necessário que a organização não seja partidária e ofereça ao leitor a possibilidade de entender o que foi apurado e as conclusões sobre o assunto.

Além disso, as análises precisam ser transparentes e conter citações e referências a fontes primárias. Caso um site não siga as regras para a marcação, o Google poderá remover o veículo ou o blog dos resultados de busca.

