Depois do Stories e do Status, a "novidade" é o Messenger Day

A la Snapchat, de novo!

Nas atualizações nem tão novas do universo das redes sociais, a mais recente, anunciada nesta quinta-feira, é o Messenger Day. Depois do Stories do Instagram e do Status do WhatsApp – todos sob o comando de Mark Zuckerberg –, chegou a vez do app de mensagens do Facebook se aproximar (para não dizer copiar) dos recursos do famigerado Snapchat.

Com esta atualização do Messenger será possível enviar fotos e vídeos com filtros, legendas, máscaras e todos aqueles adereços que você já deve conhecer. Assim como nas demais plataformas – Snapchat, Stories e Status –, as mensagens serão temporárias, sumindo 24 horas após o envio.

Segundo o TechCrunch, o recurso vinha sendo testado pelo Facebook desde setembro e deve ser liberado ainda nesta quinta para todos os usuários, tanto de Android quanto de iOS.

As histórias publicadas no Messenger devem aparecer logo acima da lista de conversas do app. Será possível responder as mensagens de modo privado, embora as mensagens estejam acessíveis para todos, exceto para aqueles que você bloquear. No entanto, somente poderá ler a mensagem, o usuário que tiver permissão para conversar com você pelo app.