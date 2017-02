Atualização do WhatsApp trará recurso de vídeos e fotos temporárias

Novidade ou cópia?

Após o Instagram lançar a ferramenta Stories, que "copia" a premissa de compartilhamento de fotos e vídeos que desaparecem após uma data predeterminada do Snapchat, chegou a vez do WhatsApp adotar o mesmo recurso.



Leia mais:

Instagram disponibiliza vídeos ao vivo para usuários brasileiros

Como as redes sociais formam bolhas de radicalização e intolerância



Em comunicado divulgado nesta segunda, o aplicativo apresentou o Status, ferramenta que será adicionada à aba principal do aplicativo, ao lado de chamadas, conversas e contatos, e servirá como uma opção de compartilhamento de GIFs, fotos, imagens e vídeos de até 45 segundos que desaparecerão após 24 horas.

A opção deve aparecer entre os botões acima, já existentes no app atualmente Foto: Reprodução / WhatsApp

"Estamos felizes em anunciar que, juntamente com as comemorações de aniversário de oito anos do WhatsApp no dia 24 de fevereiro de 2017, reinventamos a funcionalidade de status. A partir de hoje, iremos disponibilizar as atualizações de status onde você pode compartilhar imagens e vídeos com seus contatos no WhatsApp de maneira simples e segura", divulgou o aplicativo no blog oficial.

A novidade está sendo disponibilizada aos poucos para usuários dos sistemas iOS, Android e Windows Phone.

Veja um vídeo publicado por Josh Constine, editor do TechCrunch, sobre a utilização do WhatsApp Status: