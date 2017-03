Mensagem de que Facebook irá divulgar conteúdos pessoais é falsa

ZH Esclarece

Não é verdadeira a mensagem que alerta para um possível vazamento de informações privadas de usuário do Faceboook. Nos últimos dias circula pelas redes sociais um post que incita os donos das contas a postarem em seus murais o seguinte conteúdo:



"É amanhã... a partir de amanhã as suas publicações, fotos ou até mesmo mensagens que você excluiu serão publicas para todo mundo. Basta colar isso no seu mural, se você não autoriza o facebook a postar sua privacidade (copie e cole no seu mural não pode compartilhar). Eu não autorizo o facebook a tirar minha privacidade. Copie e Cole .. (Não Compartilhar)".

No entanto, não há motivo para pânico, já que o único modo de suas publicações se tornarem públicas é alterando a privacidade de sua conta. E isso só pode ser feito pelo próprio usuário ou quem souber o seu login e a sua senha.